Литва не вестиме переговори щодо відкриття кордону з Білоруссю

Литва не вестиме переговори з режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який наказав міністру закордонних справ Білорусі розпочати переговори щодо напруженості на кордоні.

Про це повідомляє Delfi.

“Я відкидаю умови, темпи, нав'язані нам, і сам принцип. Це ще одна спроба режиму інструменталізувати злочинні дії та використати їх проти Литви”, – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

Він додав, що спочатку Білорусь повинна переконатися, що метеозонди більше не відправляються в повітряний простір Литви та не порушують повітряний рух. Лише після цього прикордонні пункти зможуть знову відкритися.

Міністр закордонних справ Литви запевнив, що Вільнюс готує нові заходи у відповідь на дії Білорусі.