Литва не вестиме переговори щодо відкриття кордону з Білоруссю

Литва не вестиме переговори з режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який наказав міністру закордонних справ Білорусі розпочати переговори щодо напруженості на кордоні.
Про це повідомляє Delfi.
“Я відкидаю умови, темпи, нав'язані нам, і сам принцип. Це ще одна спроба режиму інструменталізувати злочинні дії та використати їх проти Литви”, – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.
Він додав, що спочатку Білорусь повинна переконатися, що метеозонди більше не відправляються в повітряний простір Литви та не порушують повітряний рух. Лише після цього прикордонні пункти зможуть знову відкритися.
Міністр закордонних справ Литви запевнив, що Вільнюс готує нові заходи у відповідь на дії Білорусі.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який запроваджує заборону на в’їзд на територію Білорусі вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві.
До 27 жовтня Литва двічі повністю закривала кордон з Білоруссю на кілька годин вночі під час прольоту метеозондів з контрабандними сигаретами. А з 27 жовтня вона повністю закрила його для білорусів.
Повітряний простір над Вільнюським аеропортом цієї осені закривався 9 разів через зонди, зокрема один раз після повного закриття кордону – 30 жовтня.
28 жовтня Польща заявила про готовність відкрити два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Литвою, вона відклала цей невизначений термін ще на кілька тижнів.