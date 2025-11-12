Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Литва не вестиме переговори щодо відкриття кордону з Білоруссю

Спочатку має припинитись порушення повітряного простору Литви з боку Білорусі.

Литовсько-білоруський кордон
Фото: DELFI / Josvydas Elinskas

Литва не вестиме переговори з режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який наказав міністру закордонних справ Білорусі розпочати переговори щодо напруженості на кордоні.

Про це повідомляє Delfi

“Я відкидаю умови, темпи, нав'язані нам, і сам принцип. Це ще одна спроба режиму інструменталізувати злочинні дії та використати їх проти Литви”, – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

Він додав, що спочатку Білорусь повинна переконатися, що метеозонди більше не відправляються в повітряний простір Литви та не порушують повітряний рух. Лише після цього прикордонні пункти зможуть знову відкритися. 

Міністр закордонних справ Литви запевнив, що Вільнюс готує нові заходи у відповідь на дії Білорусі. 

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який запроваджує заборону на в’їзд на територію Білорусі вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві.

  • До 27 жовтня Литва двічі повністю закривала кордон з Білоруссю на кілька годин вночі під час прольоту метеозондів з контрабандними сигаретами. А з 27 жовтня вона повністю закрила його для білорусів.

  • Повітряний простір над Вільнюським аеропортом цієї осені закривався 9 разів через зонди, зокрема один раз після повного закриття кордону – 30 жовтня.

  • 28 жовтня Польща заявила про готовність відкрити два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Литвою, вона відклала цей невизначений термін ще на кілька тижнів.
