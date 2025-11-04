До Білорусі заборонили в'їзд вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який запроваджує заборону на в’їзд на територію Білорусі вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві.
Про це пишуть Радіо Свобода та RMF24.
Нові правила діятимуть до 31 грудня 2027 року.
Рух по території Білорусі заборонено для причепів, зареєстрованих у Польщі та Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі, які здійснюють міжнародні перевезення за індивідуальними накладними або міжнародними накладними CMR.
Литовські ЗМІ зазначають, що крок Мінська став реакцією на дії Вільнюса і Варшави, які раніше закрили пропускні пункти після низки інцидентів, зокрема, появи на литовській території метеозондів і контрабандних повітряних куль із Білорусі.
- До 27 жовтня Литва двічі повністю закривала кордон з Білоруссю на кілька годин вночі під час прольоту метеозондів з контрабандними сигаретами. А з 27 жовтня вона повністю закрила його для білорусів.
- Повітряний простір над Вільнюським аеропортом цієї осені закривався 9 разів через зонди, зокрема один раз після повного закриття кордону – 30 жовтня.
- 28 жовтня Польща заявила про готовність відкрити два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Литвою, вона відклала цей невизначений термін ще на кілька тижнів.