До Білорусі заборонили в'їзд вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві

Нові правила діятимуть до 31 грудня 2027 року. 

До Білорусі заборонили в'їзд вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який запроваджує заборону на в’їзд на територію Білорусі вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві.

Про це пишуть Радіо Свобода та RMF24.

Нові правила діятимуть до 31 грудня 2027 року. 

Рух по території Білорусі заборонено для причепів, зареєстрованих у Польщі та Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі, які здійснюють міжнародні перевезення за індивідуальними накладними або міжнародними накладними CMR.

Литовські ЗМІ зазначають, що крок Мінська став реакцією на дії Вільнюса і Варшави, які раніше закрили пропускні пункти після низки інцидентів, зокрема, появи на литовській території метеозондів і контрабандних повітряних куль із Білорусі.

  • До 27 жовтня Литва двічі повністю закривала кордон з Білоруссю на кілька годин вночі під час прольоту метеозондів з контрабандними сигаретами. А з 27 жовтня вона повністю закрила його для білорусів.
  • Повітряний простір над Вільнюським аеропортом цієї осені закривався 9 разів через зонди, зокрема один раз після повного закриття кордону – 30 жовтня.
  • 28 жовтня Польща заявила про готовність відкрити два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Литвою, вона відклала цей невизначений термін ще на кілька тижнів.
﻿
