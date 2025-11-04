До Білорусі заборонили в'їзд вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який запроваджує заборону на в’їзд на територію Білорусі вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві.

Про це пишуть Радіо Свобода та RMF24.

Нові правила діятимуть до 31 грудня 2027 року.

Рух по території Білорусі заборонено для причепів, зареєстрованих у Польщі та Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі, які здійснюють міжнародні перевезення за індивідуальними накладними або міжнародними накладними CMR.

Литовські ЗМІ зазначають, що крок Мінська став реакцією на дії Вільнюса і Варшави, які раніше закрили пропускні пункти після низки інцидентів, зокрема, появи на литовській території метеозондів і контрабандних повітряних куль із Білорусі.