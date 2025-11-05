Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Зоран Мамдані виграв вибори мера Нью-Йорка

Наймолодший за 100 років та перший мусульманин на посаді.

Зоран Мамдані
Фото: EPA/UPG

Кандидат від Демократичної партії Зоран Мамдані став переможцем голосування за мера Нью-Йорка, яке відбулося у вівторок.

Як пише BBC, у своїй 34 роки він стане наймолодшим очільником американського "Великого яблука" за останнє століття, а також першим мусульманином на цій посаді та першим мером, що має південно-азійське коріння, при цьому народженим в Африці.

Цікаво, що на партійній вечірці, під час якої стало відомо про успіх Мамдані, демократи вирішили одягти бейсболки та шапки синього та жовтого кольорів.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон першим з верхівки Республіканської партії прокоментував перемогу Мамдані. За його словами, обрання мером "екстреміста та марксиста" матиме наслідки для всієї країни. Джонсон стверджує, що демократи "остаточно перетворилися на радикальну партію соціалістів", а різниця між двома ключовими політсилами Америки "ще ніколи не була настільки великою". 

 
