Президентка Мексики зазнала харасменту під час появи на публіці

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум вимагатиме у суду покарання для чоловіка, який домагався до неї під час спілкування з прихильниками біля Національного палацу у столиці країни Мехіко.

Як пише BBC, під час появи глави держави на публіці один із людей поряд з президенткою підійшов до неї ззаду, намагався поцілувати у шию та торкнутися руками. Шейнбаум швидко відсторонилася, а чоловіка затримали і передали поліції.

Пізніше політикиня офіційно заявила про намір написати заяву на зловмисника, оскільки "потрібно чітко окреслити червону лінію" і "показати, що будь-яка мексиканська жінка має право на захист".

Мексика потерпає від проявів зневажливого ставлення до жінок у суспільстві. 98% вбивств через гендер залишаються непокараними. Шейнбаум під час своєї передвиборчої кампанії обіцяла побороти це явище, проте досі не досягла великих успіхів.