США на 10% скоротять авіаційний трафік, якщо не припинити шатдаун

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що від п'ятниці доведеться відмовитися від 10% авіарейсів у 40 найбільших аеропортах країни через урядовий шатдаун.

Як пише BBC, це означатиме скасування від 3,5 до 4 тисяч польотів на день. Причина полягає у скаргах авіадиспетчерів на перевтому та відповідних ризиках для авіаційної безпеки.

З початком шатдауну диспетчери та контролери руху змушені працювати на безоплатній основі. Це спонукає багатьох з них брати лікарняні чи змінювати роботу, що призводить до зростання навантаження на кожного працівника. Половина аеропортів США мають проблеми з кількістю персоналу.

За словами урядовців, продовження шатдауну може мати ще більш критичні наслідки для авіагалузі.