ЄС вимагає, щоб Сербія обмежила видачу паспортів росіянам

Володимир Путін і Олександр Вучич під час зустрічі в Сочі, 25 листопада 2021 року.

Єврокомісія закликала Сербію посилити візову політику для громадян РФ. Белград має привести її у відповідність до вимог Євросоюзу у рамках процесу євроінтеграції Сербії.

Про це повідомляє DW.

У доповіді щодо Сербії за 2025 рік зазначається, що візова політика Белграда лише частково відповідає європейському списку третіх країн, громадянам яких потрібні в'їзні візи.

Зазначається, що нинішня практика надання росіянам громадянства Сербії несе потенційні ризики для безпеки ЄС, оскільки таким чином громадяни РФ здобувають право безвізового в'їзду до Євросоюзу.

Вимога обмежити видачу паспортів громадянам Росії міститься в Пакеті заходів щодо розширення, що визначає політику ЄС щодо прийняття нових членів.

Також Брюссель вказав на відмову Сербії приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Хоча Бєлград частково підтримав деякі рішення Ради ЄС, але при цьому "зберіг високий рівень контактів з Москвою і риторику з елементами антизахідної пропаганди", заявила Єврокомісія.

Крім того, президент Сербії Олександр Вучич підтримує "демонстративні контакти" з керівництвом Росії.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос зазначила, що Сербія уповільнила процес реформ та демократизації, а ефективність сербського парламенту знизилася "через рідкісні засідання" та "відсутність справжніх політичних дебатів".