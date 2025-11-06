Анджеліна Джолі про поїздки до Херсона і Миколаєва: "Щодня живуть у небезпеці, але відмовляються здаватися"

Американська акторка, фотомодель, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі розповіла про свої враження після нещодавніх візитів до Херсона та Миколаєва.

Про це повідмила пресслужба благодійного фонду Legacy of War Foundation.

Джолі поспілкувалася з медичним персоналом, сім'ями та волонтерами, які продовжують своє повсякденне життя під постійною загрозою дронів, обстрілів та мін, що робить великі райони небезпечними для повернення. Вона також бачила, як у деяких частинах міста над дорогами становлено сітки, щоб спробувати забезпечити певний захист від атак російських дронів.

Як відомо, з міркувань безпеки медичну допомогу та освіту перемістили в укріплені підземні приміщення. Джолі відвідала і такі укриття.

"Жителі Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але вони відмовляються здаватися. У той час, коли уряди всього світу відвертаються від захисту цивільного населення, їхня сила та підтримка одне одного - вражають. Після майже трьох років конфлікту видно виснаження, але так само видно і рішучість. Сім'ї хочуть безпеки, миру та можливості відновити своє життя", - зазначила Джолі.

Вона подякувала численним місцевим організаціям, з якими вона мала змогу зустрітися, та Фонду "Спадщина війни" за їхню підтримку протягом усього її візиту.

Фото: Legacy of War Foundation

Учора, 5 листопада, стало відомо, що Анджеліна Джолі відвідала Херсон з гуманітарною місією.