Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Франція звинувачує TikTok у шкідливому контенті для молоді

Проти соціальної мережі ведеться розслідування.

Франція звинувачує TikTok у шкідливому контенті для молоді
Прокуратура Парижа на запит комітету французького парламенту розпочала кримінальне провадження проти соціальної мережі TikTok через відповідальність за демонстрацію молодим користувачам шкідливого контенту.

Як пише Reuters, йдеться про недостатню модерацію, через яку неповнолітні отримують доступ до платформи і можуть бути втягнуті у "цикл контенту, який підштовхує до самогубства".

У 2024 році одразу сім родин подали позови проти TikTok, звинувачуючи сервіс коротких відео у тому, що їхні діти під впливом роликів завдали шкоди власному здоров'ю. 

Розслідуванням займатиметься кіберполіція, за звинуваченням у поширенні контенту чи товарів, що пропагують самогубство, керівництво TikTok може бути засуджене до трьох років позбавлення волі.

Пресслужба мережі оприлюднила заяву, що не згодна із закидами з боку французької влади і не хоче бути "цапом-відбувайлом за проблеми, які стосуються суспільства в цілому".
