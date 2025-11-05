Франція звинувачує TikTok у шкідливому контенті для молоді

Прокуратура Парижа на запит комітету французького парламенту розпочала кримінальне провадження проти соціальної мережі TikTok через відповідальність за демонстрацію молодим користувачам шкідливого контенту.

Як пише Reuters, йдеться про недостатню модерацію, через яку неповнолітні отримують доступ до платформи і можуть бути втягнуті у "цикл контенту, який підштовхує до самогубства".

У 2024 році одразу сім родин подали позови проти TikTok, звинувачуючи сервіс коротких відео у тому, що їхні діти під впливом роликів завдали шкоди власному здоров'ю.

Розслідуванням займатиметься кіберполіція, за звинуваченням у поширенні контенту чи товарів, що пропагують самогубство, керівництво TikTok може бути засуджене до трьох років позбавлення волі.

Пресслужба мережі оприлюднила заяву, що не згодна із закидами з боку французької влади і не хоче бути "цапом-відбувайлом за проблеми, які стосуються суспільства в цілому".