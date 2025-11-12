Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Петр Павел закликав доповнити програму уряду пунктом про позицію щодо війни Росії проти України

Також він пропонує додати у програму зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат і виконання союзницьких обов’язків у межах НАТО.

Петр Павел закликав доповнити програму уряду пунктом про позицію щодо війни Росії проти України
Петр Павел
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з лідером руху ANO Андреєм Бабішем закликав доповнити програму уряду низкою пунктів, передає “Радіо Свобода”.

Йдеться, зокрема, про позицію щодо російської війни проти України, а також про зобов’язання щодо збільшення оборонних витрат і виконання союзницьких обов’язків у межах НАТО.

Також серед вимог є розв’язання конфлікту інтересів Бабіша як можливого голови уряду, оскільки він є власником холдингу Agrofert, який отримує державні замовлення.

Андрей Бабіш запевнив, що діятиме “відповідно до позиції чеських судів і Європейської комісії”.

“Я повідомлю коаліційних партнерів про його думку, ми, можливо, додамо у зв’язку з цим деякі формулювання або ні”, – прокоментував Бабіш. 

Раніше він обіцяв скасувати чеську ініціативу з поставок в Україну артилерійських боєприпасів, але нещодавно помʼякшив риторику і сказав, що нею могли б займатися на рівні НАТО.
﻿
