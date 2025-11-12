Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Національна асамблея Франції проголосувала за призупинення пенсійної реформи

Депутати відхилили замороження пенсій і соціальних виплат.

Національна асамблея Франції проголосувала за призупинення пенсійної реформи
парламент Франції
Фото: Посольство України у Франції

Депутати Національних зборів Франції більшістю голосів відхилили пропозицію про замороження пенсій і соціальних виплат, передбачену в проєкті бюджету соціального страхування на 2026 рік, передає BFM TV.

Йшлося про ініціативу, що передбачала замороження базових пенсій і низки соціальних допомог, зокрема, сімейних виплат, як частину плану бюджетної економії.

Проти урядового проєкту виступили депутати лівих партій, а також об’єднання правоцентристи, які проголосували за вилучення цієї норми з документу.

Крім того, парламент ухвалив рішення про призупинення пенсійної реформи — за нього проголосували 255 депутатів, тоді як 146 були проти.

  • У жовтні повторно новопризначений прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив про намір призупинити дію пенсійної реформи до президенстських виборів 2027 року.
