Національна асамблея Франції проголосувала за призупинення пенсійної реформи

Депутати Національних зборів Франції більшістю голосів відхилили пропозицію про замороження пенсій і соціальних виплат, передбачену в проєкті бюджету соціального страхування на 2026 рік, передає BFM TV.

Йшлося про ініціативу, що передбачала замороження базових пенсій і низки соціальних допомог, зокрема, сімейних виплат, як частину плану бюджетної економії.

Проти урядового проєкту виступили депутати лівих партій, а також об’єднання правоцентристи, які проголосували за вилучення цієї норми з документу.

Крім того, парламент ухвалив рішення про призупинення пенсійної реформи — за нього проголосували 255 депутатів, тоді як 146 були проти.