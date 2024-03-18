​Ексчиновниця Мін’юсту Прилуцька надала суду довідку про відсутність громадянства РФ із помилками

Колишня посадовиця Міністерства юстиції України Марина Прилуцька, яка, за даними СБУ, добровільно отримала паспорт РФ, надала суду, що розглядає справу про її поновлення на посаду, довідку із Москви. У документі, написаному російською мовою, є грубі граматичні помилки, що може свідчити про підробку.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

"Справу про поновлення на посаді державної служби України ексчиновниці, що за даними Служби безпеки України добровільно отримала паспорт РФ, повторно розглядає Шостий апеляційний адміністративний суд", – зазначило відомство.

Також у Мін’юсті додають, що, на противагу документам СБУ, адвокати колишньої посадовиці надали суду довідку Головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ у місті Москва (Управління з питань міграції), про те, що інформація про наявність у неї громадянства РФ відсутня, а в числі осіб, зареєстрованих на території РФ, вона не значиться.

Фото: Мін’юст Довідка Прилуцької із Москви

Від направлення адвокатського запиту до отримання відповіді з РФ минуло всього дев'ять днів.

"Справжність документа з Російської Федерації викликає сумніви і тому, що він містить кілька грубих граматичних помилок. Наприклад, в одному з випадків неправильно застосовано відмінок міста Москва «..по г. Москва» (в той же час у бланку правильно зазначено – "ГУ МВД России по г. Москве"), а слово «значиться» написано з м’яким знаком", – зауважили у міністерстві і додали, що також наявні й інші ознаки, які свідчать про несправжність документа.

Про позицію відомства повідомить юридична команда міністерства на засіданні суду 19 березня.

Що відомо про справу