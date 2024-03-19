Мешканець Харківщини передавав ворогу інформацію про позиції ЗСУ, а під час окупації чергував на блокпостах, – СБУ

Володіючи інформацією про українських патріотів-односельчан, він «здавав» їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах у період окупації.

Служба безпеки України повідомила, що разом із Національною поліцією викрили мешканця Харківщини на пособництві РФ і запобігли його втечі на тимчасово окуповані території України.

За матеріалами справи, зловмисником виявився мешканець Харківщини, який під час боїв за обласний центр співпрацював з агресором. Тоді фігурант добровільно обходив фронтову територію області, де фіксував місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Усю отриману інформацію він передавав командуванню окупаційних угруповань РФ, які воювали на Ізюмському напрямку.

Крім цього, після захоплення частини регіону, загарбники залучали свого поплічника до чергування на російських блокпостах. Там він допомагав агресору виявляти учасників руху опору, які діяли на території області. Для цього фігуранту видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка.

Володіючи інформацією про українських патріотів-односельчан, він «здавав» їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

⁠ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми.

Раніше СБУ повідомила, що на Миколаївщині колишній працівник оборонного заводу шпигував за ЗСУ із допомогою дронів. Він, зокрема, намагався виявити українські системи ППО і передати інформацію зв’язковому – колишньому “беркутівцю” в Криму. Також у затриманого виявили вибухівку кустарного виробництва.