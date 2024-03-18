​Міноборони: за лютий не допустили постачання понад 250 тонн неякісних проктів для армії

Не допустили постачання 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин протягом лютого інспектори Міноборони.
Про це повідомили у Міноборони.
Зазначається, що протягом лютого представники Центрального управління контролю якості перевірили харчі на складах компаній-постачальників до відвантаження у підрозділи.
У міністерстві зазначають, що такі перевірки є системними.
"Якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партію. Деякі недобросовісні компанії завдають збитки державі. Наприклад, на рівні оперативно-стратегічних угруповань військ лише за лютий недопоставили продукції на суму – 36 479 997,10 гривень. Зокрема, поставки зривають компанії, які систематично не виконують свої обов’язки. Ми відкрито повідомлятимемо суспільству щодо усіх питань із постачанням харчового забезпечення. За будь-яких обставин наші військові не повинні відчувати жодних проблем із якістю їжі", – зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.
За умовами договору, постачальник протягом 24 годин має замінити зіпсовану продукцію на якісну. Також на підприємства, які зривають умови договору чекають штрафні санкції.
- У січні Міноборони заявило, що протягом першого місяця року запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних продуктів у військові частини.
- Також у січні на складах кількох військових частин на Сході країни виявили неякісні продукти після скарг військових.
- Перевірка виявила несвоєчасне постачання продуктів. Міноборони тепер збирається змінити постачальника, який не справляється через, за даними відомства, велику кількість виграних лотів на харчування.
- Нещодавно представники Міноборони і Державного оператора тилу зустрілися із компаніями-постачальниками, які незабаром постачатимуть харчування для Збройних Сил України. Сторони обговорили питання організації процесу поставок та контролю якості продуктів.
- Також у Міноборони закликали Командування сил логістики якнайшвидше сформувати потребу для закупівлі 15-ї норми пайків, до яких входить 14 різних меню із повноцінними стравами. Таким чином хочуть відійти від консерв і забезпечити військових збалансованим харчуванням.
- Із першого квітня 2024 року стартує нова архітктура закупівель продуктів харчування, яку презентували Міністерство оборони України та агенція “Державний оператор тилу”.