​Міноборони: за лютий не допустили постачання понад 250 тонн неякісних проктів для армії

На рівні оперативно-стратегічних угруповань військ недопоставили продукції на суму понад 36 мільйонів гривень.

Не допустили постачання 264,09 тонн неякісних продуктів до військових частин протягом лютого інспектори Міноборони.

Про це повідомили у Міноборони.

Зазначається, що протягом лютого представники Центрального управління контролю якості перевірили харчі на складах компаній-постачальників до відвантаження у підрозділи.

У міністерстві зазначають, що такі перевірки є системними.

"Якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партію. Деякі недобросовісні компанії завдають збитки державі. Наприклад, на рівні оперативно-стратегічних угруповань військ лише за лютий недопоставили продукції на суму – 36 479 997,10 гривень. Зокрема, поставки зривають компанії, які систематично не виконують свої обов’язки. Ми відкрито повідомлятимемо суспільству щодо усіх питань із постачанням харчового забезпечення. За будь-яких обставин наші військові не повинні відчувати жодних проблем із якістю їжі", – зазначив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

За умовами договору, постачальник протягом 24 годин має замінити зіпсовану продукцію на якісну. Також на підприємства, які зривають умови договору чекають штрафні санкції.