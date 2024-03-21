На в’їзді до Львова сталися три ДТП за участі 25 автомобілів

На в’їзді до Львова на Скнилівському мосту сталося три аварії, у які потрапили 25 автомобілів.

Про це повідомили у Патрульній поліції.

ДТП трапилися на вулиці Городоцькій.

“Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести”, − зазначили патрульні.

Унаслідок масштабної пригоди постраждалих немає.

Як інформує міська рада, громадський транспорт відновив свою роботу за звичним маршрутом. Автобуси курсують по Скнилівському мості із затримкою.

Водіїв закликають зважати на погодні умови, зокрема густий туман, та дотримуватись правил дорожнього руху.