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На в’їзді до Львова сталися три ДТП за участі 25 автомобілів

Постраждалих немає.

На в’їзді до Львова сталися три ДТП за участі 25 автомобілів

На в’їзді до Львова на Скнилівському мосту сталося три аварії, у які потрапили 25 автомобілів.

Про це повідомили у Патрульній поліції.

ДТП трапилися на вулиці Городоцькій. 

“Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести”, − зазначили патрульні.

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Унаслідок масштабної пригоди постраждалих немає.

Як інформує міська рада, громадський транспорт відновив свою роботу за звичним маршрутом. Автобуси курсують по Скнилівському мості із затримкою.

Водіїв закликають зважати на погодні умови, зокрема густий туман, та дотримуватись правил дорожнього руху.

  • Минулого тижня в Івано-Франківській області трапилася аварія за участю рейсового автобуса та легкового автомобіля. Троє людей загинуло: водій автобуса та двоє пасажирів.
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