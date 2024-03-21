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​На Новопавлівсьому напрямку армія РФ 24 рази за добу атакувала позиції ЗСУ

Всього протягом доби на фронті відбулося 7 бойових зіткнень.

​На Новопавлівсьому напрямку армія РФ 24 рази за добу атакувала позиції ЗСУ
Українські військові
Фото: Генштаб

Розпочалася 757 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.

Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Вночі, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, застосувавши 8 крилатих та 3 балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Терни, Роздолівка, Веселе, Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Лиман, Очеретине, Урожайне, Максимівка, Докучаївськ, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. 

На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. 

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області. 

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 атаки на позиції наших військ на лівому березі Дніпра.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів противника. 

Захисники України сьогодні знищили 31 ракету – всі, які запустив ворог. Зокрема, збили дві аеробалістичні ракети. Основним напрямком удару армії РФ був Київ.

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