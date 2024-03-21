​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
У Харкові окупанти вдарили по цеху із виробництва меблів. Дев'ять людей постраждали (оновлено)
У Харкові окупанти вдарили по цеху із виробництва меблів. Дев'ять людей постраждали (оновлено)
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У "Слузі народу" поскаржилися на втому і бажання скласти мандат у багатьох парламентарів
У "Слузі народу" поскаржилися на втому і бажання скласти мандат у багатьох парламентарів
ГоловнаСуспільствоВійна

ППО збила 31 російську ракету – всі, які ворог запустив

Зокрема, дві балістичні.

ППО збила 31 російську ракету – всі, які ворог запустив
Фото: Повітряні сили в Telegram

Захисники України сьогодні знищили 31 ракету – всі, які запустив ворог. Зокрема, збили дві аеробалістичні ракети.

У ніч на 21 березня ворог атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – Росія). Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ! До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!" – сказав він. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies