ППО збила 31 російську ракету – всі, які ворог запустив

Захисники України сьогодні знищили 31 ракету – всі, які запустив ворог. Зокрема, збили дві аеробалістичні ракети.

У ніч на 21 березня ворог атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" (KN-23)/Х-47М2 "Кинджал", а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків – Волгодонськ, Енгельс – Росія). Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару – Київ! До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України. В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!" – сказав він.