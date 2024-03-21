РФ витратила на випущені сьогодні по Україні ракети 390 млн доларів

На масовану атаку України 21 березня Росія витратила щонайменше 390 мільйонів доларів.
Про це пише Економічна правда.
Повітряні сили повідомили, що противник атакував Україну:
- двома балістичними/аеробалістичними ракетами: "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал"
- 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555.
Зазначається, що вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол. Загальна вартість 29 випущених ракет - 377 млн доларів.
Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище за одиницю.
Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол за одиницю.
Тому загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.
Атака РФ на Україну 21 березня
- Сьогодні близько 5 ранку російська армія випустила на Київ понад 30 ракет. Повітряні сили кажуть, що збили всі запущені ворогом цілі – це 31 ракета, зокрема дві аеробалістичні.
- Росія для сьогоднішньої атаки на Київ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети.
- В столиці є пошкодження в трьох районах, а поранені не менше 12 людей. Серед них – 11-річна дитина.
- У Київській області, за оновленими даними від ОВА, четверо людей поранені внаслідок російської ракетної атаки. Одну людину довелося госпіталізувати