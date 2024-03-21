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РФ витратила на випущені сьогодні по Україні ракети 390 млн доларів

Найбільше, 377 млн доларів, РФ витратила на ракети Х-101/Х-555. 

РФ витратила на випущені сьогодні по Україні ракети 390 млн доларів
Фото: EPA/UPG

На масовану атаку України 21 березня Росія витратила щонайменше 390 мільйонів доларів. 

Про це пише Економічна правда.

Повітряні сили повідомили, що противник атакував Україну: 

  • двома балістичними/аеробалістичними ракетами:  "Іскандер-М" (KN-23) /Х-47М2 "Кинджал" 
  • 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555. 

Зазначається, що вартість ракети Х-101 становить 13 млн дол. Загальна вартість 29 випущених ракет - 377 млн доларів.

Гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" може коштувати від 10 млн дол і вище за одиницю.

Балістична ракета "Іскандер-М" може коштувати 3 млн дол за одиницю.

Тому загальна вартість атаки на Київ у ніч на 21 березня може становити щонайменше 390 мільйонів доларів.

Атака РФ на Україну 21 березня

  • Сьогодні близько 5 ранку російська армія випустила на Київ понад 30 ракет. Повітряні сили кажуть, що збили всі запущені ворогом цілі – це 31 ракета, зокрема дві аеробалістичні.
  • Росія для сьогоднішньої атаки на Київ застосувала крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети. 
  • В столиці є пошкодження в трьох районах, а поранені не менше 12 людей. Серед них – 11-річна дитина.
  • У Київській області, за оновленими даними від ОВА, четверо людей поранені внаслідок російської ракетної атаки. Одну людину довелося госпіталізувати
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