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Житель Техасу змінив ім'я на Буквально Хтось Ще, щоб балотуватися в президенти США

35-річний чоловік не хоче, щоб Америка обирала лише між Трампом та Байденом.

Житель Техасу змінив ім'я на Буквально Хтось Ще, щоб балотуватися в президенти США
Фото: The Guardian

У Техасі 35-річний Дастір Ейбі кинув виклик Джо Байдену та Дональду Трампу: чоловік має намір стати кандидатом у президенти США і спеціально для участі у виборах змінив ім'я та прізвище.

Як пише The Guardian, новоявлений політик отримав документи на ім'я Literally Anybody Else (з англійської можна перекласти як "Буквально Хтось Ще"). Таким чином він висловлює своє незадоволення тим, що Америка змушена вибирати між "як він сам себе називає, королем боргу, та 81-річним старим", маючи на увазі Трампа та Байдена відповідно. 

Техасець є ветераном армії США та працює вчителем математики. Для того, щоб його ім'я з'явилося у бюлетені, потрібно зібрати 113 тисяч підписів від людей, які не беруть участь у праймеріз. Успіх у цій справі чоловікові далеко не гарантований. 

"Ми не маємо варіанту «не підтримую жодного» під час голосування, тому я б зіграв цю роль", – заявляє Буквально Хтось Ще.

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