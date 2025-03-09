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Міністр оборони Британії заявив, що США далі обмінюватимуться з Лондоном даними розвідки

Джон Гілі зустрівся зі своїм колегою Пітом Хегсетом у Пентагоні 6 березня, щоб забезпечити дипломатичний міст між США та Європою для укладення мирної угоди для України.

Міністр оборони Британії заявив, що США далі обмінюватимуться з Лондоном даними розвідки
Міністри оборони Великої Британії і США Джон Гіллі та Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

США продовжуватимуть співпрацювати з Великою Британією щодо обміну розвідувальними даними в умовах зростання російської агресії в Європі.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише The Telegraph.

Гілі зустрівся зі своїм колегою Пітом Гегсетом у Пентагоні 6 березня, щоб забезпечити дипломатичний міст між США та Європою для укладення мирної угоди для України.

Зустріч британця із міністром оборони США тривала пів години, оскільки “було дуже багато для обговорення”. За словами Гілі, “Велика Британія та США є найближчими союзниками в галузі безпеки”.

“У світі, де загрози зростають, я сповнений рішучості ще більше поглибити наші унікальні оборонні відносини зі США в найближчі місяці та роки. Немає двох збройних сил, пов’язаних разом більше, ніж наша”, ‒ додав він.

За словами британського міністра, Лондон і Вашингтон продовжують тісно співпрацювати у військових операціях, навчаннях, зборі розвідданих і розробці передових технологій. 

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Зустріч відбулася після призупинення Дональдом Трампом військової допомоги та обміну розвідданими з Україною. Перед цим американський президент закликав Європу взяти на себе більше відповідальності за Україну. Під час зустрічі Гілі сказав Гегсету, що Велика Британія впоралася з цим викликом.

Гілі зауважив, що основною метою зустрічі в четвер було забезпечення міцного миру в Україні та зміцненні збройних сил Великої Британії та США, а також альянсу НАТО.

“Зі зростанням глобальних загроз наша національна безпека та наша економічна безпека поставлені на карту. Ми повністю згодні з тим, що ми повинні продовжувати прагнення до миру у найближчі дні. І цей мир має тривати, не допускаючи повернення до російської агресії”, ‒ додав міністр.

  • Раніше The Guardian написав, що Британія продовжить надавати Україні розвідувальні дані після того, як це припинили робити США. Вони не такі масштабні, як можливості американців, але дозволять Україні отримувати певне раннє попередження про напад і певні можливості для ударів вглиб Росії.
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