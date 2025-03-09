Китай, Іран і Росія проведуть спільні військові навчання

Військово-морські сили Китаю, Ірану та Росії наступного тижня проведуть спільні навчання Security Bond 2025.

Про це ідеться у повідомленні пресслужба Міноборони Китаю.

Спільні військові навчання плану.ть провести в районі іранського порту Чабахар “з метою поглиблення військової взаємної довіри та прагматичного співробітництва між збройними силами країн-учасниць”.

Під час навчань відпрацюються ситуації пов’язані з нападом на морські цілі, вибірковими перевірками та арештами, контролем пошкоджень та спільним пошуком і порятунком.

Для участі в навчаннях Китай відправить есмінець Baotou 47 і корабель комплексного постачання Gaoyou Lake.

Військові навчання розпочнуться в понеділок, 10 березня. У них братимуть участь військові кораблі, бойові кораблі та кораблі матеріально-технічного забезпечення Росії, Китаю, ВМС Ірану та ВМС Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).