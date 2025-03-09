З Біг-Бену спустився чоловік, який видерся на вежу з палестинським прапором. Його затримали

На землю спустився чоловік, який на знак протесту піднявся з палестинським прапором на найвищу вежу Єлизавети Вестмінстерського палацу у Лондоні, де розміщено Біг-Бен, повідомляють Sky News.

Чоловік провів босоніж на вежі 16 з половиною годин, більшу частину дня ‒ на виступі в декількох метрах від неї.

Вестмінстерська поліція повідомила, що чоловіка заарештували, коли він опинився на землі з допомогою автовишки.

У суботу переговорники та рятувальники на підйомнику розмовляли з чоловіком. Він заявляв, що спуститься “на своїх умовах”.

На фотографіях видно, що чоловік сидить на виступі з прапором та куфією ‒ головним убором, який носять чоловіки на Близькому Сході ‒ обмотаними навколо кам'яної кладки башти.

Він поділився кількома відео в Instagram під час перебування на вежі, натякнувши в одному з них, що планує залишитися там на три з половиною дні.

Через інцидент у суботу закрили Вестмінстерський і скасували парламентські тури. Він затягнувся через специфіку місця перебування чоловіка та необхідність гарантувати безпеку інших людей.

Депутат від Консервативної партії Бен Обезе-Джекті вимагає пояснити, як чоловік потрапив до парламентської будівлі. “Щодня в парламенті я бачу десятки озброєних поліцейських, які патрулюють Будинок Порткулліса та парламентський маєток. Де вони були сьогодні?”, ‒ заявив він.

Фото: EPA/UPG