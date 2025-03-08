Партії Мерца та Шольца попередньо домовилися про коаліцію

Консерватори та соціал-демократи на попередніх переговорах про утворення коаліції досягли згоди з низки важливих питань. Тепер партії переходять до вирішального етапу переговорів.

Блок консервативних партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), який переміг на виборах до Бундестагу, а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) у суботу, 8 березня, завершили попередні переговори про утворення коаліції, і тепер перейдуть до наступного, вирішального етапу повноцінних коаліційних переговорів, передає DW.

"Ми завершили консультації між ХДС/ХСС і СДПН і підготували спільний дослідницький документ", – сказав лідер ХДС Фрідріх Мерц, додавши, що це відкриває шлях до коаліційних переговорів.

За його словами, обидві сторони поділяють "переконання, що перед нами стоїть велике завдання, що незабаром нам знадобиться новий уряд у Німеччині з парламентською більшістю".

Обидві сторони, додав Мерц, "усвідомлюють великий виклик, який стоїть перед нами – перш за все, міжнародну ситуацію, а також ситуацію в Європейському Союзі та виклики, що стоять перед усією Європою".

Сторони домовилися про нові жорсткіші кроки проти нелегальної імміграції, а лідер СДПН Ларс Клінґбайль заявив, що його партія отримала запевнення щодо ключових вимог, таких як мінімальна заробітна плата в розмірі 15 євро за годину і стабільні пенсії. Крім того, ХДС разом зі ХСС і СДПН планують знизити податок на електроенергію, щоб полегшити навантаження на компанії та приватні домогосподарства.

Спільний документ, який погодили сторони, має стати основою для коаліційних переговорів, які можуть розпочатися вже наступного тижня. Ймовірна коаліційна угода включатиме визначення того, з якими партіями новий уряд хоче працювати, а також розподіл міністерств серед партій. Мерц поставив собі за мету завершити переговори до Великодня.

Напередодні ХДС/ХСС і СДПН погодили фінансові питання. Зокрема, потенційні коаліційні партнери мають намір виділити 500 мільярдів євро протягом десяти років на інвестиції в інфраструктуру через новий спеціальний фонд. 100 мільярдів євро з них будуть надані федеральним землям. Крім того, до кінця 2025 року правила "боргового гальма" будуть змінені так, що федеральні землі також зможуть запозичувати до 0,35 відсотка ВВП.