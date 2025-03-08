Чотири європейські країни підтримали арабський план відновлення Гази

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії заявили в суботу, що вони підтримують арабський план реконструкції Гази, який коштуватиме 53 мільярди доларів і дозволить уникнути виселення палестинців з анклаву.

Як пише Reuters, про це йдеться у спільній заяві міністрів.

"План показує реалістичний шлях до реконструкції Гази та обіцяє – у разі реалізації – швидке та стійке покращення катастрофічних умов життя палестинців, які проживають у Газі", – йдеться у документі.

Також там сказано, що чотири європейські країни "віддані співпраці з арабською ініціативою", і вони цінують "важливий сигнал", який арабські держави надіслали, розробляючи її.

Крім того міністри вважають, що ХАМАС більше не повинен ані керувати Газою, ані бути загрозою для Ізраїлю і що чотири країни "підтримують центральну роль палестинської влади та реалізацію її плану реформ".