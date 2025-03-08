Чотири європейські країни підтримали арабський план відновлення Гази

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії заявили в суботу, що вони підтримують арабський план реконструкції Гази, який коштуватиме 53 мільярди доларів і дозволить уникнути виселення палестинців з анклаву.
Як пише Reuters, про це йдеться у спільній заяві міністрів.
"План показує реалістичний шлях до реконструкції Гази та обіцяє – у разі реалізації – швидке та стійке покращення катастрофічних умов життя палестинців, які проживають у Газі", – йдеться у документі.
Також там сказано, що чотири європейські країни "віддані співпраці з арабською ініціативою", і вони цінують "важливий сигнал", який арабські держави надіслали, розробляючи її.
Крім того міністри вважають, що ХАМАС більше не повинен ані керувати Газою, ані бути загрозою для Ізраїлю і що чотири країни "підтримують центральну роль палестинської влади та реалізацію її плану реформ".
- Раніше цей план, який розробив Єгипет, прийняли арабські лідери. Натомість його не схвалили Ізраїль і президент США Дональд Трамп, який представив власне бачення перетворення смуги Газа на "близькосхідну Рив’єру".
- Арабський план відновлення гази передбачає створення адміністративного комітету незалежних професійних палестинських технократів, яким буде довірено управління Газою після закінчення війни в Газі між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.
- Комітет буде відповідати за нагляд за гуманітарною допомогою та управління справами Гази на тимчасовий період під наглядом Палестини.
- Угруповання ХАМАС заявило про підтримку єгипетського плану та пообіцяло не намагатися делегувати до комітету своїх кандидатів. Але терористи хочуть мати право затверджувати порядок денний органу влади та погоджувати обраних до нього діячів.