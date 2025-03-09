Співробітники Секретної служби стріляли по озброєному чоловікові біля Білого дому

Співробітники Секретної служби США (USSS) опівночі 9 березня відкрили вогонь по озброєному чоловікові біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомив очільник пресслужби USSS.

Радіо Свобода пише з посиланням на місцеві ЗМІ, що невідомий розмахував зброєю, коли до нього підійшли силовики. Чоловік зазнав вогнепальних поранень, його госпіталізували.

Мотиви його дій установлюють.

У Секретній службі додали, що від місцевої поліції отримали дані про “суїцидальну особу”, яка могла приїхати до Вашингтона з Індіани.

Secret Service personnel were involved in a shooting following an armed encounter with a person of interest shortly after midnight on March 9 at 17th and G Streets NW. Media staging area will be at 17th and Pennsylvania. pic.twitter.com/0sEH7ma0BE — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) March 9, 2025