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Співробітники Секретної служби стріляли по озброєному чоловікові біля Білого дому

Мотиви його дій установлюють.

Співробітники Секретної служби стріляли по озброєному чоловікові біля Білого дому
Білий дім
Фото: EPA/UPG

Співробітники Секретної служби США (USSS) опівночі 9 березня відкрили вогонь по озброєному чоловікові біля Білого дому у Вашингтоні. Про це повідомив очільник пресслужби USSS.

Радіо Свобода пише з посиланням на місцеві ЗМІ, що невідомий розмахував зброєю, коли до нього підійшли силовики. Чоловік зазнав вогнепальних поранень, його госпіталізували. 

Мотиви його дій установлюють.

У Секретній службі додали, що від місцевої поліції отримали дані про “суїцидальну особу”, яка могла приїхати до Вашингтона з Індіани.

  • У Трампа стріляли у липні 2024 року на передвиборчому мітингу, політика поранили у праве вухо. Один із його прихильників загинув, двоє поранено. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.
  • У січні 2025 року після інавгурації президент США Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана, який прикривав його під час замаху.
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