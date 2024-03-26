Через загрозу кібербезпеці США Байден продовжив режим надзвичайного стану

Президент США Джозеф Байден продовжив у Штатах режим надзвичайного стану через загрозу кібербезпеці.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Відповідно до Закону про національні надзвичайні ситуації може бути автоматично припинене надзвичайного стану в країні, якщо тільки протягом 90 днів до річниці його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі і не передасть Конгресу повідомлення про продовження НС.

Річниця припадає на 1 квітня 2024 року. Тож Байден повідомив, що він продовжує дію надзвичайного стану після цієї дати.

"Значна шкідлива кібердіяльність, що походить або спрямовується від осіб, які перебувають повністю або частково за межами Сполучених Штатів, продовжує становити незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів. Тому я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні", - йдеться у заяві Байдена.

Відповідно до законодавства США, влада країни може на цій підставі запроваджувати санкції проти всіх організаторів кібератак на Сполучені Штати, а Мінфін - блокувати рахунки порушників.