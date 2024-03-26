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Японія пом’якшила правила експорту зброї, аби продавати винищувачі третім країнам

Токіо розробить винищувачі наступного покоління спільно з Великобританією та Італією. Їх мають розгорнути до 2035 року.

Японія пом’якшила правила експорту зброї, аби продавати винищувачі третім країнам
Фото: Kyodo News

Японія пом’якшила свої жорсткі правила передачі оборонного обладнання, щоб дозволити світовий експорт винищувачів наступного покоління, які будуть розроблені спільно з Великобританією та Італією, усунувши перешкоду для тристороннього проєкту.

Про це пишуть Kyodo News.

Нові правила передбачають, що Японія може експортувати винищувачі, які мають намір розгорнути до 2035 року, третім країнам, однак не тим, де ведуться бойові дії.

Призначення експортованих винищувачів буде обмежено країнами, які підписали з Японією угоди про передачу оборонного обладнання та технологій. У списку зараз 15 країн, включно з США − близьким союзником Токіо з питань безпеки.

Кожен майбутній окремий випадок потребуватиме окремого схвалення Кабінету міністрів перед початком продажу.

Зараз робота над розробкою винищувача перебуває на стадії проєктування, специфікації мають розробити протягом 5 років. 

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Згідно зі своєю пацифістською Конституцією, Японія зберігала заборону на експорт зброї, розробленої з партнерами, до третіх країн. Кісіда зазначив, що дозвіл Японії відправляти винищувачі в треті країни є “необхідним” для забезпечення ефективного витрачання коштів на розробку військового літака та підтримки довіри до Токіо як до партнера в інших майбутніх міжнародних оборонних проєктах. Міністр оборони Мінору Кіхара заявив, що Японія залишатиметься відданою “базовій філософії пацифістської нації” через “строгі процеси прийняття рішень” щодо експорту.

  • На тлі зростання військового впливу Китаю в Індійсько-Тихоокеанському регіоні програма винищувачів з двома членами НАТО знаменує собою першу спільну угоду Японії щодо розробки оборонного обладнання з країнами, окрім Сполучених Штатів.
  • У грудні Японія переглянула правила експорту зброї, щоб дозволити відправляти зброю вітчизняного виробництва за іноземною ліцензією в країну, де знаходиться ліцензіар.
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