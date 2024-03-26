Попередження РФ про теракт не означає посилення безпекової співпраці з Москвою, − Держдеп США

Державний департамент США заперечив будь-які наміри щодо посилення взаємодії між США та Росією у сфері безпеки.
Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.
“Очевидно, ми не збираємося посилювати або започатковувати будь-які угоди у сфері безпеки з урядом Росії – урядом, який неспровоковано вторгся до одного зі своїх сусідів, убив тисячі й тисячі людей без жодної причини, крім особистих завойовницьких цілей російського президента”, − зазначив він.
За його словами, американська сторона дійсно попереджала РФ про загрозу теракту, і готова знову попередити, якщо матиме інформацію про нові напади, щоби захистити мирних людей. Однак це не означає, що Сполучені Штати готові посилювати контакти у сфері безпеки з росіянами.
- Сполучені Штати на початку березня приватно передали російській стороні докладну інформацію про потенційний теракт. Це було зроблено в межах обов’язку попереджати всіх, союзників чи противників, про загрозу терактів.
- Кілька місяців тому США так само попередило уряд Ірану про потенційну терористичну атаку з боку ІДІЛ. Згодом ця атака сталась на іранській території.
- Увечері 22 березня у Красногірську, що біля Москви, група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину. Під час атаки пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа. Згодом стало відомо про 133 загиблих та 152 постраждалих.
- Українська розвідка заявила, що теракт у Підмосков'ї – це свідома провокацією режиму диктатора Путіна, і про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.