Попередження РФ про теракт не означає посилення безпекової співпраці з Москвою, − Держдеп США

Державний департамент США заперечив будь-які наміри щодо посилення взаємодії між США та Росією у сфері безпеки.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.

“Очевидно, ми не збираємося посилювати або започатковувати будь-які угоди у сфері безпеки з урядом Росії – урядом, який неспровоковано вторгся до одного зі своїх сусідів, убив тисячі й тисячі людей без жодної причини, крім особистих завойовницьких цілей російського президента”, − зазначив він.

За його словами, американська сторона дійсно попереджала РФ про загрозу теракту, і готова знову попередити, якщо матиме інформацію про нові напади, щоби захистити мирних людей. Однак це не означає, що Сполучені Штати готові посилювати контакти у сфері безпеки з росіянами.