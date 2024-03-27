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​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових

Причиною став початок перевірки військової контррозвідки у зв’язку з "отриманням нової інформації про офіцера".

​У Польщі звільнили генерала, який допомагав навчати українських військових
Ярослав Громадзінський
Фото: EPA/UPG

Звільнили генерал-лейтенанта Ярослава Громадзінського, який брав участь у Міжнародній групі підтримки України у німецькому Вісбадені. Разом з американськими військовими він відповідав за підготовку українських військових. Провадження у його справі порушила Служба військової контррозвідки.

Про це пише RMF24.

Зазначається, що генерал-лейтенанта Громадзінського відкликають з посади командира Європейського корпусу (Eurocorps) – групою сил швидкого реагування, що базуються у Страсбурзі й можуть використовуватися в операціях під егідою ЄС, НАТО і ООН. Йому наказали негайно повернутися до країни.

Як йдеться у повідомленні, причиною відкликання Громадзінського став початок перевірки військової контррозвідки у зв’язку з "отриманням нової інформації про офіцера".

Зокрема, йдеться про "розслідування щодо допуску до державної таємниці". У польському оборонному відомстві зазначають, що на його місце призначать іншого офіцера.

"Іншого офіцера буде негайно призначено на посаду генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинського", – сказав Януш Сеймей, речник міністерства оборони.

  • За даними, Громадзінський очолив Єврокорпус у червні 2023 року.
  • Перед тим як зайняти посаду командира Єврокорпусу в червні минулого року. Генерал-лейтенант Ярослав Громадзинський був радником-координатором начальника Генерального штабу Війська Польського. 
  • Раніше він був першим командиром 18-ї механізованої дивізії, сформованої у 2018 році. 
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