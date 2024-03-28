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Португальський парламент обрав спікера і одразу визначив дату його відставки

"Демократичний альянс" та соціалісти домовилися застосувати принцип ротації.

Португальський парламент обрав спікера і одразу визначив дату його відставки
Парламент Португалії
Фото: Укрінформ

Португалія зіткнулася з першими проблемами розділеного парламенту, обраного на нещодавніх виборах, за результатами яких в законодавчому органі не було сформовано коаліцію. Лише з четвертої спроби новообраним депутатам вдалося визначитися зі спікером.

Як повідомляє Reuters, "Демократичний альянс", що здобув мінімальну перемогу, та соціалісти з другим результатом не змогли домовитися щодо компромісної кандидатури. Тому було вирішено вдатися до принципу ротації. Перших два роки каденції парламенту його очолюватиме представник "Альянсу", після чого право призначити спікера перейде до лівих.

Таким чином у кріслі голови, точно знаючи дату своєї відставки, опинився Жозе Педру Агіяр Бранко. Він отримав 160 голосів з 230 можливих. Соціалісти відмовилися одразу назвати свого майбутнього спікера, відклавши це рішення на два роки.  

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