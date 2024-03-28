У Балтиморі з-під води дістали тіла двох жертв обвалу мосту

Рятувальники-дайвери знайшли тіла двох жертв обвалу мосту в американському Балтиморі внаслідок аварії вантажного судна. Двоє чоловіків у момент зіткнення їхали у пікапі, їм не вдалося вибратися з автомобіля під водою.

Як повідомляє BBC, загиблі ідентифіковані як 35-річний уродженець Мексики та 26-річний гватемалець.

Поліції відомо ще про чотирьох осіб, які в момент зіткнення перебували на мосту. Наразі їх вважають загиблими, проте рятувальна операція триває. Її ускладнює заборона аквалангістам здійснювати повторні занурення: через уламки та бетонні конструкції на дні це занадто небезпечно. Доводиться використовувати сонари, щоб "сканувати" дно.

Спеціалісти припускають, що знайти інших жертв катастрофи не вдасться саме через те, що їх накрили залишки зруйнованої споруди.