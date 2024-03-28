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Король Чарльз записав аудіозвернення для церемонії Великого Четверга

Монарх не зможе бути присутнім на церемонії, яка є однією з найдавніших британських традицій.

Король Чарльз записав аудіозвернення для церемонії Великого Четверга
Чарльз ІІІ
Фото: BBC

Британський король Чарльз ІІІ звернеться до присутніх під час церемонії Великого Четверга, коли традиційно монарх роздає пам'ятні монети своїм підданим. Проте замість самого монарха ті, хто були удостоєні честі взяти участь у заході, почують його аудіозапис. 

Як пише BBC, через боротьбу з раком король не зможе особисто відвідати церемонію, яка сягає корінням 13-го століття і є однією з найдавшіних британських традицій. Монети 75 чоловіків та жінок (за кількістю років Чарльза), які мають заслуги перед державою, отримають з рук королеви Камілли - це перший випадок в історії, коли суверена в цій ролі замінить дружина.

У зверненні Чарльз наголосить на важливості "тих, хто простягає руку дружби, особливо в час, коли нам це дуже потрібно". Він також закликатиме британців "турбуватися одне про одного" та повторить обіцянку зі своєї коронації, що править, "не щоб мені служили, а щоб я служив вам". 

На текст звернення, на думку експертів, вплинула новина про те, що, окрім самого монарха, онкологічне захворювання має і його невістка, принцеса Уельська Кейт.

Попри відсутність на службі Великого Четверга, у неділю під час Великодня Чарльз нарешті вперше візьме участь у публічному заході після початку лікування. 

    

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