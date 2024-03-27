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Європейський Банк розвитку виділить 100 млн євро на компенсації за знищене житло українців

Цієї суми вистачить для отримання понад 2 тисяч житлових сертифікатів. 

Європейський Банк розвитку виділить 100 млн євро на компенсації за знищене житло українців
Фото: facebook/Олександр Кубраков

Банк Розвитку Ради Європи виділить на компенсації за знищене житло українців 100 млн євро. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"+100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло від Банку Розвитку Ради Європи. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку, тривають перемовини щодо підписання Рамкової кредитної угоди", – повідомив Кубраков.

За його словами, цієї суми вистачить для отримання понад 2 тисяч житлових сертифікатів для тих українців, чиє житло було знищене внаслідок російської віськової агресії. 

Також міністр додав, що від початку дії державної програми компенсацій подано більше 11 тисяч заявок, а з січня вже придбали нову домівку 1637 українські родини на загальну суму в 3,4 мільярда гривень.

  • Восени глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що виплати компенсації за програмою "єВідновлення" тим, хто зробив ремонт пошкодженого внаслідок війни житла власним коштом, розпочнуться з початку 2024 року. На відшкодування пошкодженого майна, за даними прем'єра, надійшло більш ніж 50 тис. заявок. Найбільше - в Харківській, Київській та Миколаївській областях.
  • Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що за пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”.
  • Також Мінцифри пояснило, як обміняти сертифікати єВідновлення на нове житло. Перед тим, як забронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості.
  • У лютому стало відомо, що сертифікат єВідновлення можна буде використати у державній пільговій іпотеці. Сертифікатом можна буде оплатити частину вартості житла, а на решту суми взяти пільгову іпотеку.
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