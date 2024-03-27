Європейський Банк розвитку виділить 100 млн євро на компенсації за знищене житло українців

Банк Розвитку Ради Європи виділить на компенсації за знищене житло українців 100 млн євро. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"+100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло від Банку Розвитку Ради Європи. Відповідне рішення ухвалила Адміністративна рада Банку, тривають перемовини щодо підписання Рамкової кредитної угоди", – повідомив Кубраков.
За його словами, цієї суми вистачить для отримання понад 2 тисяч житлових сертифікатів для тих українців, чиє житло було знищене внаслідок російської віськової агресії.
Також міністр додав, що від початку дії державної програми компенсацій подано більше 11 тисяч заявок, а з січня вже придбали нову домівку 1637 українські родини на загальну суму в 3,4 мільярда гривень.
- Восени глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що виплати компенсації за програмою "єВідновлення" тим, хто зробив ремонт пошкодженого внаслідок війни житла власним коштом, розпочнуться з початку 2024 року. На відшкодування пошкодженого майна, за даними прем'єра, надійшло більш ніж 50 тис. заявок. Найбільше - в Харківській, Київській та Миколаївській областях.
- Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомляв, що за пів року 23 тисячі родин отримали кошти на відновлення житла через послугу єВідновлення у “Дії”.
- Також Мінцифри пояснило, як обміняти сертифікати єВідновлення на нове житло. Перед тим, як забронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості.
- У лютому стало відомо, що сертифікат єВідновлення можна буде використати у державній пільговій іпотеці. Сертифікатом можна буде оплатити частину вартості житла, а на решту суми взяти пільгову іпотеку.