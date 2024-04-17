Франція відкликала для консультацій посла в Азербайджані

Франція відкликала посла в Азербайджані для консультацій.
Про це повідомила пресслужба МЗС Франції.
Франція відкликала посла "у зв'язку з односторонніми діями Азербайджану в останні місяці, які тривають і завдають шкоди відносинам між нашими країнами".
Пізніше президент Емманюель Макрон прийняв посла, і “висловив жаль з приводу дій Азербайджану”.
Також Макрон висловив сподівання, що азербайджанська сторона “роз'яснить свої наміри".
Втім, у МЗС Франції не уточнили, про що саме йдеться.
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