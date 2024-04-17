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Франція відкликала для консультацій посла в Азербайджані

Президент Емманюель Макрон прийняв посла, і “висловив жаль з приводу дій Азербайджану”. 

Франція відкликала для консультацій посла в Азербайджані
Франція відкликала для консультацій посла в Азербайджані
Фото: EPA/UPG

Франція відкликала посла в Азербайджані для консультацій.

Про це повідомила пресслужба МЗС Франції.

Франція відкликала посла "у зв'язку з односторонніми діями Азербайджану в останні місяці, які тривають і завдають шкоди відносинам між нашими країнами".

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Пізніше президент Емманюель Макрон прийняв посла, і “висловив жаль з приводу дій Азербайджану”. 

Також Макрон висловив сподівання, що азербайджанська сторона “роз'яснить свої наміри".

Втім, у МЗС Франції не уточнили, про що саме йдеться.

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