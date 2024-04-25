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На Львівщині в пункті прийому металобрухту стався вибух, загинули двоє людей

58-річна жінка дістала поранення.

На Львівщині в пункті прийому металобрухту стався вибух, загинули двоє людей
Ілюстративне фото
Фото: Александр Рудоманов

У Яворівському районі на Львівщині стався вибух у пункті прийому металу. В результаті загинули двоє людей, ще одна жінка отримала тілесні ушкодження і зараз перебуває у лікарні.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Як попередньо вс тановили правоохоронці, 24 квітня 58-річна місцева мешканка разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту в селі Старий Яр.

Під час зважування металу стався вибух, внаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала здавати метал, отримала чисельні травми.

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки. Правоохоронці проводять огляди, встановлюють  причину вибуху.

Відкрито кримінальне провадження за ст.264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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