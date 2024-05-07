У приміщенні для виїзного засідання уряду Польщі виявили прилади для прослуховування

Сьогодні у приміщенні, де має відбутися виїзне засідання уряду Польщі, знайшли і демонтували прилади для прослуховування. Їх виявили під час планової перевірки приміщень, де мала відбутися зустріч.

Про це повідомили у RMF24.

Богуслав Пьорковський, прессекретар командувача Служби державної охорони, зазначив, що Служба державної охорони під час виконання своїх планових заходів виявила та демонтувала пристрій, який міг використовуватися для прослуховування у приміщенні, де сьогодні мала відбутися Рада міністрів у Катовіце. Агентство внутрішньої безпеки було повідомлено та здійснює свою діяльність у цьому питанні.

Який тип обладнання було виявлено, не уточнили.

Згодом речниця Сілезького воєводи Аліція Валішевська повідомила, що пристрій колись призначався для спілкування між чиновниками.

"За моєю інформацією, це пристрій, який використовувався для зв'язку між віддаленими кімнатами і був встановлений колишнім офісним працівником на пенсії", – сказала вона.

Чиновниця зазначила, що невідомо, коли пристрій встановили.

Проте заплановане на сьогодні засідання уряду в будівлі Сілезького воєводського управління в Катовіцах відбудеться за планом.

На засіданні повинен бути присутнім прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Разом із міністрами він спочатку має взяти участь у Європейському економічному конгресі, що проходить у Катовіце. Серед гостей конгресу також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Туск разом із нею головою має представити план для Європи.

Засідання Ради міністрів має розпочатися о 12:00 в Сілезькому воєводському управлінні.