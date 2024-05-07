Уряд Швеції планує зміни для біженців із України

Уряд Швеції планує зміни для українців. Зокрема, влада Швеції хоче, щоб українці могли реєструватися через рік перебування у країні, а не три, як це було раніше. Нові правила набудуть чинності 1 листопада.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sveriges radio.

"Це означає, що вони отримають повний доступ до медичної допомоги. Вони отримають доступ до стоматологічної допомоги. Вони отримають можливість доглядати за дітьми та бути у відпустці по догляду за дитиною", – прокоментувала міністерка з питань міграції Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Крім того, через свій номер соціального страхування українці зможуть отримати ідентифікаційний номер банку, що полегшуватиме можливості контактів з органами влади.

Участь у програмі дозволить отримувати більше грошей, ніж отримують українці сьогодні. Зокрема, якщо зараз від Міграційного агентства Швеції біженці отримують 71 шведську крону на день (7 євро), то з участю у програмі сума підніметься до 308 шведських крон (30 євро).

В уряді Швеції підрахували, що станом на 1 листопада цього року близько 33 тисяч українців будуть зареєстровані та матимуть право на кращу допомогу у виході на ринок праці через програму агентства зайнятості.

Водночас, українці не матимуть права на допомогу на дітей або житло, а багато з них продовжуватимуть жити на 71 шведську крону на день, поки не зможуть зареєструватися після перебування у країні понад 12 місяців.