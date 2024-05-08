Сьогодні стартували навчання повітряних сил Польщі, США та країн Балтії "Astral Knight"

Сьогодні стартували багатонаціональні навчання військово-повітряних сил Польщі, США та країн Балтії “Astral Knight-24” (Зоряний лицар-24) .

Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Основна мета навчань ‒ розширити інтеграцію систем протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD) і побудувати архітектуру командування та управління в повітряній сфері.

Навчання передбачає інтеграцію багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу ‒ FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).

У процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183-ї групи авіаційних операцій (АОГ) та Центру повітряних операцій, зазначили військові.