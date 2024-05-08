Сьогодні стартували навчання повітряних сил Польщі, США та країн Балтії "Astral Knight"

Сьогодні стартували багатонаціональні навчання військово-повітряних сил Польщі, США та країн Балтії “Astral Knight-24” (Зоряний лицар-24) .
Про це повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі.
Основна мета навчань ‒ розширити інтеграцію систем протиповітряної та протиракетної оборони (IAMD) і побудувати архітектуру командування та управління в повітряній сфері.
Навчання передбачає інтеграцію багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу ‒ FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).
У процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183-ї групи авіаційних операцій (АОГ) та Центру повітряних операцій, зазначили військові.
- На початку квітня Пентагон анонсував початок найбільших військових навчань США в Європі DEFENDER-24, які триватимуть до 30 травня. У них беруть участь 40 тисяч військових з 20 країн Альянсу та партнерів.