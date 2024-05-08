Унаслідок атаки є знеструмлення в 9 областях. Після 18 години відключення можливі по всій Україні

Унаслідок російської атаки 8 травня є знеструмлення в дев'яти областях України. З 18:00 до 23 години відключення можливі по всій країні.

Сьогоднішня атака – вже п'ята з 22 березня, коли ворог провів наймасованіший обстріл за сезон. Пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції, повідомили в Укренерго.

"Також російські «шахеди» пошкодили обладнання одного з об’єктів «Укренерго» в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами. Наразі на пошкоджених об’єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах. Місцеві обленерго оприлюднять графіки відключень.

"Причина – дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00. Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи", – додали в Укренерго.

НЕК закликала споживати електроенергію ощадливо. Імпорт електроенергії – у вечірні години з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 623 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 198 МВт.

Через негоду на ранок знеструмлено 31 населений пункт в Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях. З інших причин знеструмлені 411 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Івано- Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській областях.