Також пошкоджені автотранспорт і спецтехніка.

Росіяни обстріляли тракторну бригаду на Херсонщині.

Як повідомила обласна прокуратура, внаслідок атаки один тракторист загинув. Ще одна людина важко поранена, її завезли до лікарні.

Росіяни атакували селище у Білозерській громаді 1 вересня близько 19-ої години.

Пошкоджені автотранспорт і спецтехніка.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, нині росіяни вдарили по місту Середина-Буда на Сумщині. В результаті були поранені четверо жителів.

Близько 12:50 окупанти обстріляли житловий квартал Херсона. Є один загиблий.