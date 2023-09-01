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Одна людина загинула, ще одна важко поранена після обстрілу тракторної бригади на Херсонщині

Також пошкоджені автотранспорт і спецтехніка.

Одна людина загинула, ще одна важко поранена після обстрілу тракторної бригади на Херсонщині
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Росіяни обстріляли тракторну бригаду на Херсонщині.

Як повідомила обласна прокуратура, внаслідок атаки один тракторист загинув. Ще одна людина важко поранена, її завезли до лікарні.

Росіяни атакували селище у Білозерській громаді 1 вересня близько 19-ої години. 

Пошкоджені автотранспорт і спецтехніка.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, нині росіяни вдарили по місту Середина-Буда на Сумщині. В результаті були поранені четверо жителів.

Близько 12:50 окупанти обстріляли житловий квартал Херсона. Є один загиблий.

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