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Росіяни двічі за день обстріляли Нікополь

Також окупанти двічі обстріляли Великомихайлівську громаду. 

Росіяни двічі за день обстріляли Нікополь
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 1 вересня, росіяни чотири рази обстріляли Дніпропетровську область. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів Нікополя були пошкоджені 15 приватних осель, з однієї з них бійці ДСНС врятували 81-річну жінку. Після надання їй допомоги жінка лікуватиметься амбулаторно. 

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Також були понівечені 11 господарських споруд, авто, 15 сонячних панелей, лінії електропередач та газогін.

Крім того, є руйнування в результаті вранішніх обстрілів Великомихайлівської громади Синельниківського району. Були побиті три житлові будинки, через обірвані електромережі без світла залишилися більш ніж 450 родин. Зараз постачання світла у ці домівки відновлено.

Ще раз цю громаду росіяни обстріляли вдень, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 1 вересня близько полудня місто Середина-Буда на Сумщині. Ворог стріляв з території РФ. Внаслідок атаки осколкові поранення отримали четверо жителів.

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