На Житомирщині в руках дитини здетонував запал від гранати

Сьогодні, 1 вересня, у Малині Житомирської області в руках дитини здетонував запал від гранати.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Попередньо, 13-річний хлопчик поблизу залізничної колії натрапив на сучасний вибухонебезпечний предмет, який здетонував у його руках”, - повідомили в ДСНС.

Внаслідок вибуху дитина отримала значні травми, наразі хлопець перебуває у лікарні.

Нагадаємо, в Одесі в Будинку профспілок пролунав вибух. Внаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення. Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня.