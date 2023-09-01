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На Житомирщині в руках дитини здетонував запал від гранати

Внаслідок вибуху хлопець отримав значні травми.

На Житомирщині в руках дитини здетонував запал від гранати

Сьогодні, 1 вересня, у Малині Житомирської області в руках дитини здетонував запал від гранати.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Попередньо, 13-річний хлопчик поблизу залізничної колії натрапив на сучасний вибухонебезпечний предмет, який здетонував у його руках”, - повідомили в ДСНС. 

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Внаслідок вибуху дитина отримала значні травми, наразі хлопець перебуває у лікарні. 

Нагадаємо, в Одесі в Будинку профспілок пролунав вибух. Внаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення. Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня.

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