Фінляндія прогнозує, що Росія активізує дії проти неї після вступу до НАТО

Кремль, як передбачається, зосередиться на зборі інформації в кіберсередовищі.

Служба безпеки Фінляндії очікує збільшення спеціальних операцій з боку сусідньої Росії після приєднання країни до НАТО.

Про це пише Bloomberg.

Кремль, як передбачається, зосередиться на зборі інформації в кіберсередовищі.

У звіті про умови безпеки, що публікується щороку, Служба безпеки та розвідки Фінляндії Supo заявила, що умови роботи російської розвідки у Фінляндії “погіршилися” після висилки її дипломатів.

Це означає, що Росія “ймовірно” зосередить свою увагу на кіберсередовище для збору розвідувальної інформації.

Звіт надійшов у той момент, коли Фінляндія розслідує пошкодження підводного газопроводу, який з’єднує її з Естонією − ще одним членом Організації Північноатлантичного договору − як потенційну диверсію. У звіті Supo не йдеться про цей інцидент, але зазначено, що критична інфраструктура країни все більше залежить від супутникових послуг.

Росія, ймовірно, посилить свої контрзаходи проти Фінляндії внаслідок вступу скандинавської країни до НАТО, продовження війни в Україні, а також поглиблення конфронтації Росії із західними державами та посилення санкцій, повідомляє служба. Водночас, очікується, що членство в НАТО забезпечить захист від “найбільш жорстоких форм впливу”.

Нагадаємо, з 1 жовтня у російському Санкт-Петербурзі припинило роботу Генеральне консульство Фінляндії – одна з найбільших дипустанов країни. Консульство закрили відповідно до рішення Росії, схваленому на початку липня. Тоді ж Москва заявила про видворення дев'ятьох фінських дипломатів.