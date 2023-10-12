Уряд Естонії скерував до парламенту постанову, що дасть використати заморожені російські активи для компенсації збитків Україні

На момент розроблення відповідного законопроєкту на підставі міжнародних санкцій в Естонії було заморожено росактиви на суму близько 38 мільйонів євро.

Уряд Естонії на нинішньому засіданні схвалив і направить до парламенту постанову з пропозиціями до закону про міжнародні санкції, що дозволить використати заморожені російські активи для компенсації збитків, завданих Україні.

Про це йдеться на естонському урядовому сайті.

Відповідно до постанови, правовий простір Естонії буде організовано так, щоб компетенція та повноваження установ щодо здійснення та нагляду за санкціями були більш чіткими та ефективними.

За словами прем'єр-міністерки Каї Каллас, треба знайти способи "притягнути Росію до фінансової відповідальності за збитки, завдані Україні".

"Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні направили до парламенту, дозволяє використати заморожені активи підсанкційних осіб в Естонії для компенсації воєнних збитків в Україні. Ми маємо бути прикладом та стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія має компенсувати Україні всю заподіяну війною шкоду", - заявила Каллас.

Вона висловила побажання, аби Євросоюз "також якнайшвидше завершив роботу з розгортання російських заморожених активів та вироблення практичних рішень".

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна пояснив, що згідно із законопроєктом, заморожені активи Росії залишатимуться замороженими доти, доки не буде відшкодовано збитків від війни. Для застосування цього механізму потрібна міжнародна угода з Україною або міжнародний компенсаційний механізм.

В Естонії на момент розроблення відповідного законопроєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено активи на суму близько 38 мільйонів євро.

Нагадаємо, міністерка фінансів США Джанет Єллен раніше висловилася на підтримку податку на прибуток від заморожених російських активів. Вона вважає це "розумним способом фінансувати відновлення України".

Тим часом США заморозили активи РФ на 8 млрд доларів, які планують направити на відновлення України. Наразі країна роздумує, як правильно зробити це юридично.

В Україні планують створити спеціальний оборонний фонд, наповнений грошима з російських активів.