США починають організацію вивезення американців із Ізраїлю

Американців будуть вивозити у Європу.

З п’ятниці США починають організовувати чартерні рейси для евакуації американців із Ізраїлю.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Президент доручив своїй команді забезпечити, щоб громадяни США, які хочуть виїхати з Ізраїлю, надати безпечні засоби для такої мети. Тому від завтра уряд США організовує чартерні рейси для транспортування з Ізраїлю до Європи", – повідомив Кірбі.

Він наголосив, що у Білому домі все ще працюють над деякими деталями евакуації, вивчаються можливість організації наземних і морських маршрутів.

Кірбі зазначив, що є попит на евакуацію з Ізраїлю, і адміністрація Байдена намагатимемося зробити все можливе, щоб його задовольнити.

Як раніше повідомлялось, 200 українців зможуть вилетіти з Ізраїлю до Румунії в суботу ввечері.