Стів Скаліз зняв свою кандидатуру з номінації у спікери Палати представників США

Лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз, який мав претендувати на посаду спікера, несподівано зняв свою кандидатуру. Його партія номінувала його учора, а вже сьогодні він відкликав кандидатуру, пише BBC.

Оголошення про зняття він зробив після закритої зустрічі фракції республіканців, додала посол України в США Оксана Маркарова в Facebook. Кого Республіканська партія номінує натомість залишається невідомим.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі, Скаліс сказав, що "ми повинні змусити кожного відкласти свої плани і зосередитися на тому, що потрібно цій країні".

"Цій Палаті представників потрібен спікер, і нам потрібно знову відкрити палату. Але очевидно, що не всі присутні. І все ще є розбіжності, які потрібно вирішити", – сказав він.

Маркарова повідомила, що Палата представників уже вдруге відклала голосування за кандидатуру спікера. Одним із ймовірних варіантів є уповноваження тимчасового в.о. спікера МакГенрі на ухвалення певних рішень протягом обмеженого періоду. Цими рішеннями можуть бути ухвалення бюджетних документів та законів про міжнародну допомогу. Це потребуватиме внесення змін до регламенту Палати. Також не відкидається можливість голосування за інших кандидатів у спікери.

Учора Reuters писав, що Скалізу бракує голосів для обрання на посаду спікера. Кевін Маккарті, який був попереднім спікером, пройшов понад 10 процедур голосування, адже в Палаті ніяк не могли назбирати необхідну для обрання кількість підтримки. Маккарті обрали лише після того, як він погодився на спрощення процедури його усунення, і саме завдяки цим поправкам його й звільнили.

"Голос Америки" після звільнення спікера писав, що майбутня допомога Україні може залежати від того, хто сяде в це крісло. У звіті об'єднання колишніх і нинішніх республіканців та консерваторів Defending Democracy Together "Республіканці за Україну" оцінили найбільш імовірних кандидатів на посаду за рівнем підтримки попередньої допомоги українцям. Рейтинг складено від A до F – що означає підтримку або заперечення попередніх законопроєктів. Він може вказувати на те, наскільки ймовірно кожен винесе допомогу Україні на голосування, якщо стане спікером. Том Еммер, член Палати представників від республіканців, отримав найвищу оцінку – А. Представник Стів Скаліз, республіканець № 2 у Палаті представників, отримав на одну сходинку нижче – В. Представник Метт Ґетц, який ініціював усунення Маккарті, заявив, що підтримає Скаліза.