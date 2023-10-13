Країни G7 розробляють нові санкції проти Росії

Західні політики пообіцяли докласти зусиль, щоб допомогти задовольнити потреби України у фінансуванні на 2024 рік.

У Марокко відбуваються щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку. Міністри фінансів та голови Центробанків країн "Великої сімки" зобов’язалися продовжувати докладати зусиль для того, щоб Росія сплатила довгострокове відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість вводити та забезпечувати дотримання санкцій та інших економічних заходів, щоб ще більше підірвати здатність Росії вести незаконну та невиправдану агресивну війну", – йдеться у пресрелізі.

Крам того, західні політики пообіцяли докласти зусиль, щоб допомогти задовольнити потреби України у фінансуванні на 2024 рік. Вони підтвердили, що суверенні активи РФ у їхніх юрисдикціях залишаться замороженими доти, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

Нагадаємо, в липні члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.