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Правозахисники заявили, що Ізраїль використовує боєприпаси з білим фосфором

Тель-Авів спростовує звинувачення.

Правозахисники заявили, що Ізраїль використовує боєприпаси з білим фосфором
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міжнародна організація Human Rights Watch заявила, що Ізраїль використовує боєприпаси з білим фосфором під час військових операцій у секторі Гази та Лівані.

Про це пише Reuters.

Правозахисники заявили, що використання такої зброї може завдати цивільним особам серйозних і довготривалих травм.

За їхніми словами, вони перевірили відеозаписи, зняті в Лівані 10 жовтня та в Газі 11 жовтня, на яких показано “кілька повітряних вибухів білого фосфору, випущеного артилерією, над портом Гази та двома сільськими місцевостями вздовж ізраїльсько-ліванського кордону”.

Відповідаючи на прохання прокоментувати ці звинувачення, ізраїльські військові сказали, що “наразі не знають про використання зброї, що містить білий фосфор, у Газі”. 

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Ізраїль бомбардував Сектор Гази у відповідь на напад ХАМАС, унаслідок якого цього тижня загинули щонайменше 1300 мешканців країни. Вбито було 1500 палестинців.

Збройні сили Ізраїлю в 2013 році заявили, що поступово припиняють використання боєприпасів з білого фосфору, які використовувалися під час наступу в Газі в 2008-2009 роках, що викликало звинувачення у воєнних злочинах з боку різних правозахисних груп.

Військові тоді не уточнили, чи будуть вони також переглядати використання білого фосфору у зброї, призначеній для враження ворожих позицій.

Боєприпаси з білим фосфором можна легально використовувати на полях битв для створення димових завіс, освітлення, позначення цілей або спалювання бункерів і будівель. Оскільки білий фосфор має законне застосування, він не заборонений міжнародними конвенціями як хімічна зброя, але може викликати серйозні опіки та пожежі. Згідно з Протоколом III Конвенції про заборону використання певних видів звичайної зброї білий фосфор вважається запалювальною зброєю. Протокол забороняє використовувати запалювальну зброю проти військових цілей, розташованих серед мирних жителів. Однак Ізраїль документ не не підписав і не зобов'язаний його виконувати.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що завдає ударів по частинах секретного лабіринту тунелів, які ХАМАС побудував під сектором Гази.

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