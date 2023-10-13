У Пекіні напали на ізраїльського дипломата

Співробітник ізраїльського посольства в Пекіні був госпіталізований після нападу, повідомляє The Times of Israel із посиланням на МЗС Ізраїлю.

Стан дипломата стабільний.

Мотив нападу, який стався не в посольстві, з'ясовується.

Ізраїльтянам і євреям по всьому світу порадили бути особливо обережними в п’ятницю, 13 жовтня, після того, як ХАМАС закликав до «дня гніву».

Нагадаємо, Ізраїль вимагає евакуації мільйона людей із півночі сектора Гази перед очікуваним наземним вторгненням. ВООЗ називає це смертним вироком для критичних пацієнтів.