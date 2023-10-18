Унаслідок авіаударів Ізраїлю у Газі загинули 3 478 людей, – МОЗ Палестини

За інформацією Міністерства охорони здоров’я Палестини, у секторі Газа загинули щонайменше 3 478 людей, близько 12 000 жителів отримали поранення.

Про це пише SkyNews.

За словами речника міністерства Ашраф Аль-Кідра, минулої ночі у лікарні Аль-Ахлі у місті Газа загинула 471 людина. Міністр закордонних справ Палестини Ріад Малкі зазначив, що за останні 11 днів "ізраїльські бомбардування вбили 1 300 дітей".

Ізраїль заперечує будь-яку відповідальність за вибух у лікарні, звинувачуючи Палестинський ісламський джихад у запуску ракети з Гази. Бойовики, у свою чергу, заперечують будь-яку причетність, звинувачуючи Ізраїль.

Нагадаємо, 17 жовтня Управління ООН з прав людини заявило, що у Газі внаслідок авіаударів загинули 2 800 людей. Понад мільйон жителів були переселені з півночі на південь країни, що є примусовим переміщенням цивільних осіб та порушенням міжнародного права.

Ізраїль бомбардує Сектор Гази у відповідь на напад ХАМАС, унаслідок якого загинули щонайменше 1 400 мешканців країни, 199 людей бойовики ХАМАС взяли в заручники.