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Бійці “Сталевого кордону” заявили, що на Лиманському напрямку взяли в полон командира відділення підрозділу “чорна мамба”

Окупант виявився колишнім зеком.

Бійці “Сталевого кордону” заявили, що на Лиманському напрямку взяли в полон командира відділення підрозділу “чорна мамба”
Фото: ДПСУ

Бійці “Сталевого кордону” заявили, що взяли в полон командира відділення підрозділу “чорна мамба”. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба. 

“Під час проведення штурмових дій у глиб оборони противника на Лиманському напрямку прикордонники взяли в полон 38-річного російського військовослужбовця.Окупант виявився колишнім зеком, який зараз перебував на посаді командира відділення та входив до складу підрозділу “чорна мамба”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час допиту полонений розповів, що у їхньому підрозділі низький морально-психологічний стан, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей.

Нагадаємо, раніше російський полонений розповів, що пішов служити за контрактом до армії, щоб виплатити кредити. Йому обіцяли, що він буде “малювати карти” у штабі. Втім, він потрапив на фронт.

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