Бійці “Сталевого кордону” заявили, що взяли в полон командира відділення підрозділу “чорна мамба”.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

“Під час проведення штурмових дій у глиб оборони противника на Лиманському напрямку прикордонники взяли в полон 38-річного російського військовослужбовця.Окупант виявився колишнім зеком, який зараз перебував на посаді командира відділення та входив до складу підрозділу “чорна мамба”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час допиту полонений розповів, що у їхньому підрозділі низький морально-психологічний стан, а мотивацією воювати на території України є виключно грошова складова та зняття раніше накладених судимостей.

Нагадаємо, раніше російський полонений розповів, що пішов служити за контрактом до армії, щоб виплатити кредити. Йому обіцяли, що він буде “малювати карти” у штабі. Втім, він потрапив на фронт.